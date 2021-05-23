Maske uyarısı yapan çalışanın burnunu kırdı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, market çalışanı Barış Alacahan, içeriye maskesiz girmek isteyen müşteriyi uyardı.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine kimliği belirsiz müşteri, Alacahan ile tartışmaya başladı. Bir süre marketin önünde bekleyen şüpheli, market çalışanına saldırdı. Yüzüne yumruk darbesi alan Alacahan´ın burnu kırıldı.

Olayın ardından şüpheli kaçarken, yaralanan market çalışanı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan Barış Alacahan, kendisine saldırandan şikayetçi oldu. Polis, saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.