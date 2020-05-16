Maskeler çocuklar için çizgi film karikatürlerine büründü - İSTANBUL

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Kağıthane İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuklar için üzerinde "Kral Şakir" çizgi filmi karikatürlerinin basılı olduğu rengarenk maskeler üretti.Milli Eğitim Bakanlığının (MEB),koronavirüs pandemisi süresince mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirmesinin ardından çalışmalara başlayan İHKİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, maske, tulum ve tek kullanımlık önlük gibi çeşitli tıbbi koruyucu ürünlerin seri üretimine devam ediyor. Günlük 10 bin maske ve 1000 tulum üretme kapasitesine sahip okulda, şimdiye kadar 250 bin maske, 30 bin tulum ve 20 bin önlük üretilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.Bu süreçte çocukları da düşünen okul idaresi, hem çeşitli rahatsızlıkları sebebiyle maske takmak durumunda olan hem de belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma sınırlandırılması kaldırılan çocuklar için özel maske üretmek üzere çalışmalara başladı.

Bu kapsamda karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun "Kral Şakir" çizgi filmindeki karikatürleri maskelerde kullanmak için izin alan okul, çocuklar için çizgi film karakterleriyle renklendirdiği maskeleri daha sempatik ve eğlenceli hale getirdi.Öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra okul idaresi ve personelinin gönüllü destek verdiği üretim çalışmaları kapsamında okuldaki atölyelerde, FFP3 standartlarında, yüzde 90 partikül geçirmeme özelliğine sahip, yıkanıp ütülenebilen ve üzerindeki baskı için gıda boyası kullanılan çevreci maskeler üretiliyor. Maskelerin tasarımını okulun grafik ve fotoğrafçılık bölümü, baskısını tekstil teknolojisi bölümü, dikimini ve paketlemesini ise moda tasarım bölümü yapıyor.

Üretim ve paketlemenin ardından maskeler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılıyor. Çocuklara özel karikatürlü maskeler ücretsiz veriliyor.- Günden 10 bin maske, 1000 tulum üretiyorlarAA muhabirinin sorularını yanıtlayan Okul Müdürü Mehmet Küçüktalaslı, MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde insanı temel alan düşünceyle meslek okulları olarak pandemi sürecinde tıbbi koruyucu ekipman üretimine katkı sağladıklarını söyledi.

MEB'in direktifleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ile kamu kurum ve kuruluşları için tıbbi malzeme üretimi için planlama yaparak çalışmalara başladıklarını belirten Küçüktalaslı, şöyle konuştu:

"İlk başta erişkinler için maske üretimi gerçekleştirdik. Günde 10 bin adet üretiyoruz, bunu 15 bine çıkardığımız zamanlar da oldu. Lamineli ve laminesiz olmak üzere günde 1000 adet de tulum üretiyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamaları dahil olmak üzere 8.30-19.00 saatleri arasında gönüllü öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, personelimiz ve idarecilerimizle günde 32 kişi asgari olmak üzere 50 kişilik ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlar bizim gizli kahramanlarımız."

- "Çocuklarımız bu maskeleri takmaktan son derece memnunlar"

Hem hematolojik rahatsızlıkları nedeniyle sürekli maske takmak zorunda olan hem sokağa çıkmalarına belirli gün ve saatte serbestlik getirilen çocuklar için özel bir maske üretimine başladıklarına işaret eden Küçüktalaslı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Cerrahi maskeler çocuklar için sempatik görünmüyor. Maskeleri daha eğlenceli ve sempatik bir şekilde çocuklara sunmak istedik. Ar-Ge çalışması yaptık. Daha sonra da karikatürist Varol Yaşaroğlu'na danıştık. Küçük yaştaki çocukların Kral Şakir çizgi filmini çok sevdiklerini öğrendik. Oradan birtakım çizgi karakterleri kullanmak için kendisinden izin istedik. Ticari amaç güdülmemek kaydıyla muvafakat verdi. Karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun izniyle üzerlerinde çizgi film kahramanlarının olduğu küçük boyda maske üretimine başladık. Çocuklarımız bu maskeleri takmaktan son derece memnunlar."Küçüktalaslı, ilkokulu ve ortaokul yaş grubu ile yetişkinler için 3 farklı türde maske üretme hedefiyle çalıştıklarını dile getirdi.

- "Karikatür baskılarında gıda boyası kullanıyoruz"

Okul Müdürü Mehmet Küçüktalaslı, maskelerin özelliklerine ilişkin, "Maskelerimiz FFP3 diye geçiyor. Partikülleri yüzde 90 geçirmeme özelliğine sahip. Maskelerimizde tel yok. Nemlendirme de yapmıyor. Polyester kumaşlardan elde ediyoruz. Dikişleri ve kesimleri farklı yapılıyor. Uzun süre kullanılabilir özelliğe sahip. 60 derecede çamaşır makinesinde veya elde yıkanabilir ve ütülenebilir. 15-20 güne kadar kullanılabilir. Kalıbı bozulmaz. Bu noktada çok amaçlı ve kullanımlı bir maske. Hem ebatları küçülttük hem de üzerlerini karikatürlerle renkli hale getirdik. Maskelerin üzerindeki karikatür baskılarında ise gıda boyası kullanıyoruz." bilgisini verdi.Küçüktalaslı, karikatürlü maskeleri sosyal medyadan gören vatandaşların yoğun bir talepte bulunduğunu sözlerine ekledi.Tekstil Teknolojisi Bölümü Alan Şefi, Baskı ve Desencilik Öğretmeni Hatice Bozer ise çocuk maskesi üretimine başladıklarını, çocuklar için özel desen çalışarak, 5-6 farklı çizgi film karikatürünü maskelere bastıklarını anlattı. Transfer baskı kağıtlarına tasarladıkları desenleri aktararak, atölyede bulunan 3 farklı makinede üretim yaptıklarını belirten Bozer, pandemi sürecinden devlete ve millete faydalı olmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

- "Yüzüme tam oturuyor, hiç rahatsız etmiyor"

Karikatürlü maskelerden kullanmaya başlayan lösemi hastası 11 yaşındaki Ebrar Tepeyurt ise çektiği videoda, yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi gördüğünü, önceden kullandığı maskelerin yüzüne oturmadığını ve kendisini rahatsız ettiğini anlattı.Cerrahi maskeler yüzüne büyük geldiği için insanların bakışlarından da rahatsızlık duyduğunu aktaran Tepeyurt, "Bu maskelerin çıkmasına çok sevindim. Çünkü en sevdiğim Canan karakteri var üzerinde. Yüzüme tam oturuyor, hiç rahatsız etmiyor. Çok beğendim. Benim gibi maske takmak istemeyen çocukların da zevkle takacağını düşünüyorum. Çünkü bu maskeler rengarenk ve çocuklara hitap ediyor. Bu maskeleri üreten ve bizlere ücretsiz olarak dağıtan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Çocukların maskelerle kendilerini ifade edebilmeleri için Kral Şakir'le yanındayız"

Animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu da çocukların kendilerini farklı karakterlerle ifade etmeyi sevdiklerini, Kral Şakir'in çocukların hiç de yabancı olmadıkları ve Türk kültürünü yansıtan bir karakter olduğunu, bu nedenle de çok sevildiğini aktardı.Salgın nedeniyle çocukların uzun zamandır evde olduğunu anımsatan Yaşaroğlu, "Çocuklara bu sürede internet, televizyon ve kitaplarımız aracılığıyla ulaştık. Şimdi de birkaç saat de olsa sosyalleşmeye başladıkları bu dönemde güzel gülüşlerini kapatan maskelerle kendilerini ifade edebilmeleri için Canan'la, Kral Şakir'le, Remzi'yle ve Fil Necati'yle bir sosyal sorumluluk projesiyle çocuklarımızın yanındayız." şeklinde konuştu.