Maskelerle ilgili dikkat çeken araştırma! 0:00 / 0:00

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Yapılan araştırmaya göre, bilim insanları hala etkinliği konusunda insanların bölünmüş olmasına rağmen maske takmanın Covid'in yayılmasını durdurmak için aşılama dışında en iyi halk sağlığı önlemi olduğunu belirtti.

MASKENİN YAYGIN KULLANIMI COVID ORANLARINI YÜZDE 53'E KADAR AZALTABİLİR

Avustralya'daki Monash Üniversitesi araştırmacıları ve Edinburgh Üniversitesi tarafından yaklaşık 400 bin toplam katılımcıyı içeren çalışmanın yanında altı gerçek dünya çalışmasının gözden geçirilmesi, maskenin yaygın kullanımın Covid oranlarını yüzde 53'e kadar azaltabileceği sonucuna vardı.

Veriler, İskoçya ve Galler'de maske takmanın yasal bir zorunluluk olmasına rağmen, Birleşik Krallık'ta 30 yaşın altındaki her 10 kişiden üçünün halka açık yerlerde maske takmayı bıraktığı belirtildi.

YAŞ ARTTIKÇA MASKE TAKMA ALIŞKANLIĞI DA ARTIYOR

BMJ'de yayınlanan yeni çalışmada araştırmacılar, çoğunluğu Asya'dan olmak üzere toplam 35 çalışmayı inceledi. Araştırmada sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağı gibi önlemler ve maske takma gibi kişisel koruyucu önlemler analiz edildi. Araştırmacılar ayrıca el yıkamanın ve sosyal mesafenin virüsün halk arasında yayılmasını engellemeye yardımcı olduğunu da buldu. Maskeye benzer şekilde el yıkamanın da Covid bulaşmasını yüzde 53 oranında azalttığı bulundu ancak çalışmanın yazarları, önlemi inceleyen çalışma sayısının az olması nedeniyle bu bulgunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığını söyledi.

Çalışmada sosyal mesafenin Covid vakalarını yüzde 25 azalttığı tespit edildi. Aşılardan etkilenmeyecek kadar farklı bir Covid varyantı ortaya çıkarsa, maske, sosyal mesafe ve el yıkama gibi müdahalelerin kullanılmasının halkın korunmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) elde edilen yeni veriler, 30 yaşın altındaki Britanyalıların yüzde 29'unun geçen hafta evlerinden dışarı çıktıklarında maske takmadığını gösterdi. ONS, insanların yaşlandıkça maske takma alışkanlığının arttığını gösteren maske kullanımına ilişkin veriler topladı. Karşılaştırıldığında, 30-49 yaşındakilerin sadece yüzde 18'i dışarıda maske takmıyor, 50'lerin üzerinde yüzde 10'a ve 70'lerin üzerinde yüzde 4'e düştü.

Geçen hafta içinde maske taktığını bildiren yetişkinlerin toplam yüzde 85'i, geçen yıl aynı saatte aynı maskeyi taktığını bildirenlerin yüzde 97'sine denk geldi.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da maske takmak, bar ve restoran hariç, toplu taşıma araçlarında ve çoğu kapalı mekanda yasal olarak zorunludur.