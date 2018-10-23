MasterChef'te dün akşam Nokul heyecanı yaşandı. Kaptanlık yarışında Hakan galip geldi, partner olarak Esra'yı seçti. Peki MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef'e dair detaylar haberimizde.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıyasıya rekabetin yaşandığı MasterChef'te Kırmızı takım yaptığı yemeklerle birinci oldu ve eleme adayının kendilerinden çıkmasını engelledi. 22 Ekim MasterChef'te eleme adayları Mavi takımdan çıktı.

MASTERCEHF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'in eleme adayları Hakan ile Doruk oldu.

MASTER CHEF GEÇTİĞİMİZ HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef, geçtiğimiz hafta eleme potasındaki Murat, Dokruk, Atakan ve Eslem eleme oyunu için yemeklerini yapıyor. Eleme yemeği olarak midye dolma seçildi. Murat en iyi midye dolmayı yaparak yarışmada kalmaya devam etti. İkinci en iyi midye dolmayı Doruk yaptı. Doruk böylece yarışmaya devam etmeye hak kazandı. MasterChef yolculuğuna devam edecek yarışmacı Eslem oldu. Böylece Atakan elenmiş oldu.

NOKUL NASIL YAPILIR? NOKUL TARİFİ

MasterChef'te dün akşam yapılan Üzümlü Cevizli Nokul tarifi ve yapılışı şöyle:

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