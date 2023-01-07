MasterChef'te nefesler tutuldu. Yarışmacı sayısının 4'e düşmesiyle yarı final için geri sayım başlamış oldu. MasterChef'te Kıvanç ve Metin'in yarı finale yükselmesinin ardından, üçüncü ve son yarı finalist bu akşamın sonunda yapılan değerlendirmeler sonucundan belli olacak. Peki, "MasterChef 3. yarı finalist kim oldu? MasterChef 7 Ocak 4. olarak elenen yarışmacı belli oldu mu, kim elendi?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...