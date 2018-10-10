Masterchef 9 Ekim kim elendi, kim gitti?

MasterChef Türkiye'de dün büyük heyecan yaşandı. İlk eleme adayları Özlem ve Tuğçe olmasının ardından oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası dokunulmazlığı kazanan Esra oldu. Takım içinde en fazla oy alan Uğur 3. eleme adayı olurken Meltem ve Kerem'in 4'er oy alması sonrasında takım kaptanı olan Kerem bir karar vermek zorunda kaldı. Kerem ya kendini potaya sokacaktı. Yada Meltem'i ama kaptanlığın hakkını veren Kerem kendini potaya soktu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 9 EKİM

MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme adayları Özlem, Tuğçe, Uğur ve Kerem oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 12. bölümde elenen isim belli oldu. Yarışmaya ve hayallerine veda eden isim Özlem oldu.

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