MasterChef Türkiye yarışmacıları, yarışmanın ekrana geldiği Salı günü en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yarışmacıların arasında özellikle Yemekteyiz'den Murat'ın kim olduğu yaşı ve mesleği en çok merak edilenler arasında... Peki; MasterChef yarışmacıları kimdir? MasterChef Murat kimdir? Bu hafta kim elenecek? MasterChef Tuğçe elendi mi? İşte tüm merak edilenler...

MASTERCHEF MURAT KİMDİR?

Murat Özdemir, namıdiğer MasterChef Murat Bolu'da 1973 senesinde dünyaya geldi ve 45 yaşında. Yemekteyiz'den sunucu Onur Büyüktopçu'nun sözünü kestiğiiçin kovulan MasterChef Murat o günden beri ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak MasterChef'te Türkiye'nin karşısına çıkan MasterChef Murat aşçılık yapmakta ve hali hazırda bir kız çocuğu babası... Fitness ile ilgilenen ve gezmeyi seven yarışmacı, davranışlarıyla da MasterChef'te sık sık jüri üyeleriyle gerilim yaşıyor.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI



MasterChef Eslem kimdir? MasterChef Esle; 1998 doğumlu ve 20 yaşındadır. MasterChef Eslem aşçılık yapmaktadır

MasterChef Esra kimdir? MasterChef Esra; 1977 doğumludur. 41 yaşındaki yarışmacı Beden Eğitimi öğretmenliği yapmaktadır.

MasterChef Ezgi kimdir? 1990 yılında dünyaya gelmiş olan MasterChef Ezgi pastacıdır.

MasterChef Hakan kimdir? 1999 doğumlu olan MasterChef Hakan 19 yaşındadır ve komi olarak çalışmaktadır.

MasterChef Kerem kimdir? Eğitimli bir aşçı olan MasterChef Kerem , 25 yaşındadır.

MasterChef Mehmet kimdir? MasterChef Mehmet 39 yaşında bir işletmecidir.

MasterChef Meltem kimdir? 32 yaşında olan MasterChef Meltem'in asıl mesleği de aşçılıktır.

MasterChef Tuğçe kimdir? 28 yaşında olan MasterChef Tuğçe idari yöneticidir.

MasterChef Uğur kimdir? Küçük yaştan beri mutfağa ilgi duyduğunu dile getiren ve et yemeklerinde iddialı olan Uğur, idari yönetici olarak görev yapmaktadır.

MASTERCHEF TUĞÇE DİSKALİFYE OLDU MU?

Daha önce Yemekteyiz'e katılan ve adını burada duyuran Tuğçe 11. bölümde "Disklaifiye olmak istiyorum!" çıkışıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Peki; Tuğçe diskalifiye edildi mi? Henüz hayır, Tuğçe diskalifiye edilmedi. Gözler yeni bölümde yaşanacaklar...

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