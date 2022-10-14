MasterChef yarışmasının yetenekli yarışmacılarından Burak Kaya hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce Hollywood yapımı bir projede küçük rol sahibi olduğunu dile getiren Kaya'nın geçmişinde birçok projede yer aldığı görüldü. İşte detaylar...