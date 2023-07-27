Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 27 Temmuz 2023 MasterChef takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 27 Temmuz MasterChef takım oyununu kim kazandı? Masterchef All Star'da haftanın 3. takım oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Dokunulmazlık oyunu kapsamında Mehmet, Danilo ve Somer şef yarışmacılardan, dana eti ve soslardan oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te mavi ve kırmızı takım 3. dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başında olacak. İşte 27 Temmuz 2023 Perşembe MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler... Habertürk Giriş: 27.07.2023 - 18:40 Güncelleme: 27.07.2023 - 18:40 facebook

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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Haftanın 3. takım oyununu kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, haftanın 5. ve 6. eleme adaylarını belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 27 Temmuz 2023 MasterChef takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef All Star'da bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

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MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, dana eti ve soslardan oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın 3. takım oyununun galiba bu akşam belli olacak.