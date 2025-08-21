MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Şefler yarışmacılardan, esnaf lokantalarının yaz yemeklerini yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmelerin ardından en başarılı tabağı yapan takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanacak. Takım oyununun kaybeden taraf ise bireysel dokunulmazlık oyunun ardından, eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Ağustos 2025 Perşembe MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MAVİ TAKIM
Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Mert
Sezer
Onur
Ayla
Sercan
İrem
Cansu
KIRMIZI TAKIM
Ayten (Takım Kaptanı)
Özkan
Furkan
Çağatay
Gizem
Hilal
Çağlar
İhsan
Bilal
İlhan