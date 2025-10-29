Habertürk
        Haberler Bilgi MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Yarışmada yarışmacı sayısının azalması, rekabetin ve tansiyonun dozunu her geçen gün artırıyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, Cumhuriyet Bayramı gecesine özel Atatürk'ün en sevdiği yemekleri yapacak. Takım oyununu kaybeden taraf, bireysel dokunulmazlığın ardından, eleme potasına gidecek yarışmacıları belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'te dokunulmazlığın sahibi...

        Giriş: 29.10.2025 - 20:05 Güncelleme: 29.10.2025 - 23:01
        1

        MasterChef'te heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Aslı ve Sümeyye eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Onur (Kaptan)

        Furkan

        Çağatay

        Özkan

        Ayla

        Ayten

        Murat Can

        Barış

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Mert (Kaptan)

        Gizem

        Hakan

        Sümeyye

        Sezer

        Eylül

        Aslı

        Çağlar

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te elenen yarışmacı şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli oldu. MasterChef'te elenen yarışmacı Nisa oldu.

