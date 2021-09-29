MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı ve eleme adayları belli oldu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te altıncı haftanın ilk dokunulmazlık oyununda konsept Karadeniz mutfağı yemekleri idi. Yedi çeşit yemeğin yapıldığı gecede Mavi takım, 4-3 skorla dokunulmazlığı kazanmayı başardı.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 79. bölümünde dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Yarışmacılardan istenen yemek, Mehmet şefin imza tabağı karides sirun oldu. Bu özel yemek için verilen süre ise 35 dakika idi.

Süre bitiminde şefler, tadım yaparak yarışmacıların tabaklarını değerlendirdi. Dört yarışmanın yaptığı yemekler beğenildi. Araz, Safanur, Mustafa ve Şükrü finale kalan isimler idi. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Safanur, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı kazanan Safanur oldu. Safanur, eleme potasına göndermeyi seçtiği isim ise Milhan oldu.

HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımda konseydeki oylama sonucunda Mustafa ile Araz’ın isimleri aynı sayıda yazıldı. Bu durumda eleme potasına girecek ismi Burcu belirledi. Kırmızı takım kaptanı Burcu, iki arkadaşı arasında seçim yapmakta çok zorlandı. Burcu’nun seçimiyle potaya giren Araz, haftanın ikinci eleme adayı oldu.