MasterChef Emre'ye ne oldu, sağlık durumu nasıl?
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında MasterChef'in başarılı yarışmacılarından Emre Ün'ün kaza geçirdiği görüldü. Yaşanan kaza, "MasterChef Emre'ye ne oldu, sağlık durumu nasıl?" sorularını gündeme getirdi. İşte MasterChef Emre'nin sağlık durumu ve hayatına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
MasterChef'te yarışmacı sayısının azalması yarışmada rekabetin dozunu arttırdı. Haftanın 7 günü yayınlanan programda yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda MasterChef yarışmacılarından Emre yemek yapım aşamasında yere düştüğü görüldü. Yarışmacılar ve şefler tarafından şaşkınlık ve endişeyle karşılanan olayda, Emre'nin sağlık durumu izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, MasterChef Emre'ye ne oldu, sağlık durumu nasıl? MasterChef Emre kimdir? İşte detaylar...
MASTERCHEF EMRE'YE NE OLDU?
MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm tanıtımında başarılı yarışmacılarından Emre Ün'ün kaza geçirdiği görüldü. Yarışmacılar ve şefler tarafından şaşkınlık ve endişeyle karşılanan olayda Emre'nin sağlık durumu izleyiciler tarafından merak edildi.
MasterChef Emre'nin sağlık durumu yeni bölümün yayınlanmasının ardından belli olacak. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.
MASTERCHEF EMRE KİMDİR?
26 yaşında olan Emre Ün İstanbul Silivri'den yarışmaya katıldı. 8 yıldır mutfağın içinde olduğunu söyleyen yarışmacı otel ve restoranlarda çalıştığını ifade etti.
Lise ve üniversitede aşçılık eğitimi alan MasterChef Emre, 2 yıldır Silivri'de sandviç dükkanı işletiyor.