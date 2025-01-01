TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef final tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. MasterChef'te 5 yarışmacının kalmasıyla finale bir adım daha yaklaşılırken, mücadele dozu ve tansiyon arttı. Somer, Mehmet ve Danilo şef, yarışmada büyük final öncesinde yarı finalistleri belirledi. Peki, "MasterChef ne zaman bitiyor, final ödülü nedir?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...