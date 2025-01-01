MasterChef final tarihi: MasterChef bitti mi, yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Türkiye finali için geri sayım başladı. Son 5 yarışmacının kalmasının ardından yarışmada adım adım finale gidilirken, MasterChef'in ne zaman biteceği izleyicilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Büyük finalin tarihi kadar, final ödülünün ne olacağı yarışmayı takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "MasterChef ne zaman bitiyor?" İşte MasterChef final tarihi...
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef final tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. MasterChef'te 5 yarışmacının kalmasıyla finale bir adım daha yaklaşılırken, mücadele dozu ve tansiyon arttı. Somer, Mehmet ve Danilo şef, yarışmada büyük final öncesinde yarı finalistleri belirledi. Peki, "MasterChef ne zaman bitiyor, final ödülü nedir?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 9 Ocak'ta ekranlara gelecek. İlk finalist 9 Ocak'ta ikinci finalist ise 10 Ocak'ta belli olacak.
MASTERCHEF 2024 NE ZAMAN BİTİYOR, FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU MU?
MasterChef final tarihi belli oldu. MasterChef finali 11 Ocak Cumartesi yayınlacak.