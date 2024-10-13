MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadeleye devam ediyor. Eleme oyununun oynandığı 13 Ekim Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 13 Ekim MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...