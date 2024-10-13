MasterChef elenen isim belli oluyor! 13 Ekim Pazar MasterChef kim elendi?
MasterChef'te eleme heyecanı! MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün netlik kazanıyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan Yalova aronyası ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 13 Ekim Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 13 Ekim Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadeleye devam ediyor. Eleme oyununun oynandığı 13 Ekim Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 13 Ekim MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Zübeyde
Akın
Eda
Nigar
Nevzat
Emre
Alper
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU 12 EKİM 2024?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Alper oldu.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI 11 EKİM 2024?
Masterchef Türkiye'de ödül oyununu kazanan açıklandı. Tabakları başarılı bulunan Onur, Kerem, Ezgi, Emre, Nigar, Eda oldu. Kerem ile son ikiye kalan Nigar büyük ödülün sahibi oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ 6 EKİM 2024?
MasterChef'te elenen son isim Ayşe oldu.