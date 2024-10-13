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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 13 Ekim Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef elenen yarışmacı belli mi?

        MasterChef elenen isim belli oluyor! 13 Ekim Pazar MasterChef kim elendi?

        MasterChef'te eleme heyecanı! MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün netlik kazanıyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan Yalova aronyası ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 13 Ekim Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 13 Ekim Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 17:02 Güncelleme: 13.10.2024 - 17:02
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        1

        MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadeleye devam ediyor. Eleme oyununun oynandığı 13 Ekim Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 13 Ekim MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Zübeyde

        Akın

        Eda

        Nigar

        Nevzat

        Emre

        Alper

        3

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU 12 EKİM 2024?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı Alper oldu.

        5

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI 11 EKİM 2024?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyununu kazanan açıklandı. Tabakları başarılı bulunan Onur, Kerem, Ezgi, Emre, Nigar, Eda oldu. Kerem ile son ikiye kalan Nigar büyük ödülün sahibi oldu.

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 6 EKİM 2024?

        MasterChef'te elenen son isim Ayşe oldu.

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