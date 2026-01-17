Son finalist belli oluyor! 17 Ocak Cumartesi MasterChef'te son finalist kim oldu?
MasterChef All Star Altın Kupa'da son finalist belli oluyor. İlk finalist Hasan olurken, MasterChef'te ikinci finalist bu gecenin sonunda şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak. Şefler yarışmacılardan, Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü geleneksel yemeklerini yapmalarını istedi. En başarılı tabağın sahibi adını finale yazdıracak. Peki, MasterChef'te son finalist kim oldu? İşte 17 Ocak Cumartesi MasterChef'te finale yükselen yarışmacı...
MASTERCHEF'TE SON FİNALİST KİM OLDU?
MasterChef'te ikinci finalist henüz belli olmadı. Masterchef'te son finalist üç etaplı oyunun sonunda şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak.
MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN FİNALİST ADAYLARI
Çağatay
Kıvanç
Sergen