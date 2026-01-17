MasterChef'te büyük final için geri sayım başladı. Final öncesinde, ilk finalist belli olurken, son finalist bu gecenin sonunda belli olacak. Şef ceketini alarak finalist adayı olan; Çağatay, Kıvanç, Sergen finale yükselebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, "MasterChef kim kazandı? 17 Ocak Cumartesi MasterChef'te ikinci finalist kim oldu, son finalist belli oldu mu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...