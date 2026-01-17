Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 17 Ocak Cumartesi MasterChef'te ikinci finalist kim oldu, son finalist belli oldu mu?

        Son finalist belli oluyor! 17 Ocak Cumartesi MasterChef'te son finalist kim oldu?

        MasterChef All Star Altın Kupa'da son finalist belli oluyor. İlk finalist Hasan olurken, MasterChef'te ikinci finalist bu gecenin sonunda şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak. Şefler yarışmacılardan, Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü geleneksel yemeklerini yapmalarını istedi. En başarılı tabağın sahibi adını finale yazdıracak. Peki, MasterChef'te son finalist kim oldu? İşte 17 Ocak Cumartesi MasterChef'te finale yükselen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 19:35 Güncelleme: 17.01.2026 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te büyük final için geri sayım başladı. Final öncesinde, ilk finalist belli olurken, son finalist bu gecenin sonunda belli olacak. Şef ceketini alarak finalist adayı olan; Çağatay, Kıvanç, Sergen finale yükselebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, "MasterChef kim kazandı? 17 Ocak Cumartesi MasterChef'te ikinci finalist kim oldu, son finalist belli oldu mu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE SON FİNALİST KİM OLDU?

        MasterChef'te ikinci finalist henüz belli olmadı. Masterchef'te son finalist üç etaplı oyunun sonunda şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak.

        3

        MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN FİNALİST ADAYLARI

        Çağatay

        Kıvanç

        Sergen

        4

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te finale yükselemeyen iki yarışmacı programa veda edecek.

        5

        MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU!

        MasterChef'te ilk finalist Hasan oldu.

        6

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te finale yükselemeyen iki yarışmacı programa veda edecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar