MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile sürüyor. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Şefler yarışmacılardan 'Laz Böreği' yapmalarını istedi. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda eşleşmeler kaptanlar tarafından belirlenecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 19 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu Eylül kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Ayten oldu. MasterChef'in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki, "MasterChef kim kazandı? 19 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MAVİ TAKIM
Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Sümeyye
Mert
Sezer
Onur
Ayla
Sercan
İrem
Cansu
KIRMIZI TAKIM
Ayten (Takım Kaptanı)
Özkan
Furkan
Çağatay
Gizem
Hilal
Çağlar
İhsan
Bilal
İlhan