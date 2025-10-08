Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 8 Ekim Çarşamba MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        8 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te yeni etap! 8 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef'te serbest düello heyecanı yaşanıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım haftanın son dokunulmazlığının sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. Peki, 8 Ekim Çarşamba dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 08.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 08.10.2025 - 18:30
        Masterchef Türkiye'de serbest düello heyecanı ilk kez yaşanıyor. Haftanın son takım oyunu kazananı belli oluyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 8 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        Dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Çağatay, haftanın üçüncü eleme adayı olarak, Sezer'i seçti. Eleme potasına gidecek dördüncü yarışmacı takım oylaması ve takım kaptanının seçimi sonucunda İhsan oldu.

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Cansu (Kaptan)

        Furkan

        Özkan

        Hakan

        Ayla

        Mert

        Eylül

        Murat Can

        Çağlar

        KIRMIZI TAKIM:

        Ayten (Kaptan)

        Çağatay

        Sümeyye

        Gizem

        Sezer

        İhsan

        Onur

        Aslı

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde Deniz MasterChef'e veda eden son yarışmacı oldu.

