MasterChef son eleme adayı kim oldu? 30 Ağustos eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme potasına giden 7. yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada eleme potasına giden isim merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Cumartesi eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
MasterChef'te 30 Ağustos coşkusu! Masterchef Türkiye'de son eleme adayı olan isim açıklanıyor. Yarışmacılar eleme potasına kalmamak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 30 Ağustos Cumartesi MasterChef son eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu Sezer kazandı.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın 5. eleme adayı Çağlar olurken, eleme potasına giden 6. yarışmacı Sümeyye oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
MasterChef'te elenen yarışmacı Bilal oldu.