Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? MasterChef son eleme adayı kim oldu? 30 Ağustos Cumartesi MasterChef eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef son eleme adayı kim oldu? 30 Ağustos eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme potasına giden 7. yarışmacı netlik kazanıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini paylaştığı yarışmada eleme potasına giden isim merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Cumartesi eleme potasına giden 7. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 16:41 Güncelleme: 30.08.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te 30 Ağustos coşkusu! Masterchef Türkiye'de son eleme adayı olan isim açıklanıyor. Yarışmacılar eleme potasına kalmamak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 30 Ağustos Cumartesi MasterChef son eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        4

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu Sezer kazandı.

        5

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın 5. eleme adayı Çağlar olurken, eleme potasına giden 6. yarışmacı Sümeyye oldu.

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

        MasterChef'te elenen yarışmacı Bilal oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        Kızılderili aileden belgesellik bağ
        Kızılderili aileden belgesellik bağ
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları