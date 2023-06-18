Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef Kıvanç'a ne oldu, neden yok? 2023 MasterChef Kıvanç Ermiş neden ayrıldı?

MasterChef All Star'dan üzücü bir ayrılık haberi geldi. 17 Haziran 2023 Cumartesi akşamı ekranlara gelen yeni bölümde MasterChef Kıvanç Ermiş açıklamalarıyla geceye damga vurdu. MasterChef Kıvanç yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından "MasterChef Kıvanç Ermiş neden ayrıldı?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • MasterChef Kıvanç'a ne oldu, neden yok? 2023 MasterChef Kıvanç Ermiş neden ayrıldı?

    MasterChef 2023 All Star yarışması tüm hızıyla devam ediyor. 17 Haziran akşamı ekranlara gelen son bölümde ise şoke eden bir gelişme yaşandı. 2019 yarışmacılarından Kıvanç Ermiş yarışmadan ayrılmak istediğini açıkladı. Peki, MasterChef Kıvanç neden ayrıldı? İşte, konuya dair merak edilenler...
  • MasterChef Kıvanç'a ne oldu, neden yok? 2023 MasterChef Kıvanç Ermiş neden ayrıldı?

    MASTERCHEF KIVANÇ NEDEN YOK, AYRILDI MI? 

    MasterChef All Star'ın 17 Haziran 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde şoke eden bir gelişme yaşandı. İlk tur yemeklerini yapmak üzere tezgah başına geçen yarışmacılarla sohbet eden Mehmet şef Kıvanç'a söz hakkı verdi. Kıvanç Ermiş yarışmadan çekilmek istediğini açıkladı.
  • MasterChef Kıvanç'a ne oldu, neden yok? 2023 MasterChef Kıvanç Ermiş neden ayrıldı?

    MASTERCHEF KIVANÇ YARIŞMADAN NEDEN AYRILDI?

    Sağlık sorunları yaşadığını belirten MasterChef Kıvanç Ermiş, "Mental olarak biraz yoruldum. Oradan her arada elimden geldiği kadar telefonla konuşuyorum. Çünkü sadece restoran olarak değiliz, farklı organizmalar da var. Bu mutfak tarafında genelde benden dönüyor satın almalar v.s. Dünden önceki gün biraz rahatsızlık geçirdim, bu sabah da tekrarladı. Burada olmak atmosferi yaşamak için geldim. Çok uzun bir yolunuz var, fazla sürecek tempolü yoğun sürecek. Bunu mental ve fiziksel olarak kaldırıp çok uzun zamanlar gidebileceğimi düşünmüyorum. Bunu yapımcılarla da konuştum. Teşekkür ederim dinlediler beni. Sizin de izniniz olursa burada noktalandırmak istiyorum. Sizinle olmak çok keyifliydi." dedi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.