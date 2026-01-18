MasterChef Türkiye’de final heyecanı zirveye çıktı. 18 Ocak Pazar akşamı canlı yayınlanacak büyük finalde Hasan ve Sergen, şampiyonluk kupasını kaldırmak için tüm yeteneklerini sergileyecek. Sezon boyunca performanslarıyla dikkat çeken iki iddialı yarışmacı, imza tabaklarıyla şeflerden en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye’nin yeni şampiyonu belli olacak. Peki, MasterChef şampiyonu kim oldu? 18 Ocak 2026 MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu, Sergen mi, Hasan mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...