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MasterChef neden yok? MasterChef hangi günler, ne zaman? 6 Ekim TV8 yayın akışı

MasterChef yeni bölümünü bu akşam TV8 yayın akışında ve yayınında bulamayan izleyiciler, MasterChef'in neden yayınlanmadığını merak ediyor. TV8 yönetimi yemek yarışmasının günleri ile ilgili bir değişiklik yaptı ve bu akşam ekranlara O Ses Türkiye'yi getirdi. İşte TV8 yayın akışı ve MasterChef'in yayınlandığı günler?

MasterChef

MasterChef neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından soruluyor. Normalde her hafta pazar akşamları ekranlara gelen MasterChef yerine bu akşam TV8'de O Ses Türkiye yarışmasının yeni bölümü yer alıyor. MasterChef Türkiye ile ilgili detaylar haberimizde.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

MasterChef'in bu akşam yayınlanmamasının nedeni, TV8 trafından yapılan yayın akışı değişikliği. Bundan sonra Cumartesi ve Pazar akşamlar O Ses Türkiye'nin yeni bölümleri yayınlanacak.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapılan yayın akışı değişikliği ile birlikte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri Pazartesi akşamları başlayacak ve Salı, Çarşamba akşamları da saat 20.00'da ekranlarda olacak.

MASTERCHEF 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TV8 YAYIN AKIŞI - 6 EKİM

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Oynat Bakalım

10:45 Küçük Tanık / TV'de İlk

12:45 MasterChef Türkiye

20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 8x8

02:45 Bilginiz Olsun

03:30 Komedi Türkiye

05:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

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