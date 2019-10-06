MasterChef neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından soruluyor. Normalde her hafta pazar akşamları ekranlara gelen MasterChef yerine bu akşam TV8'de O Ses Türkiye yarışmasının yeni bölümü yer alıyor. MasterChef Türkiye ile ilgili detaylar haberimizde.
MASTERCHEF NEDEN YOK?
MasterChef'in bu akşam yayınlanmamasının nedeni, TV8 trafından yapılan yayın akışı değişikliği. Bundan sonra Cumartesi ve Pazar akşamlar O Ses Türkiye'nin yeni bölümleri yayınlanacak.
MASTERCHEF HANGİ GÜNLER, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yapılan yayın akışı değişikliği ile birlikte MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri Pazartesi akşamları başlayacak ve Salı, Çarşamba akşamları da saat 20.00'da ekranlarda olacak.
MASTERCHEF 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
TV8 YAYIN AKIŞI - 6 EKİM
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09:45 Oynat Bakalım
10:45 Küçük Tanık / TV'de İlk
12:45 MasterChef Türkiye
20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 8x8
02:45 Bilginiz Olsun
03:30 Komedi Türkiye
05:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
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