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        Haberler Yemek Yapma MasterChef Özbek pilavı tarifi: Evde kolayca özbek pilavı nasıl yapılır püf noktaları ve malzemeleri nelerdir?

        Masterchef Özbek pilavı tarifi: Evde kolayca özbek pilavı nasıl yapılır püf noktaları ve malzemeleri nelerdir?

        Dün akşam (17 Temmuz) MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ikinci etapta şeflerin istediği Özbek mutfağının lezzetlerinden biri olan Özbek pilavını hazırladılar ve izleyicilerin ilgisini çektiler. 17 Temmuz 2024 tarihli bu bölümdeki yemek, internette en çok aranan tariflerden biri haline geldi. İşte, MasterChef'in yedek kadrosuna seçilebilmek için yapılan Özbek pilavını kendi mutfağınızda yapabilmeniz için tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 10:58 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:58
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        MasterChef Türkiye'nin 17 Temmuz tarihli son bölümünde heyecan doruktaydı. 7 yarışmacı, yedeklerden ana kadroya girebilmek için ikili turda şeflerin verdiği menüleri hazırladı. Ana kadro için mücadelelerin başladığı MasterChef'te, yarışmacılardan ikinci etapta Özbek pilavı yapılması istendi. İzleyiciler, yarışmadan sonra internette "Özbek pilavı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?" sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte, özbek pilavının adım adım yapılışı...

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        ÖZBEK PİLAVI

        MALZEMELER:

        500 gram kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)

        2 su bardağı pirinç

        4 adet havuç (jülyen doğranmış)

        2 adet soğan (yarım ay şeklinde doğranmış)

        5-6 diş sarımsak

        1 su bardağı sıvı yağ

        1 tatlı kaşığı kimyon

        1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (isteğe bağlı)

        1 tatlı kaşığı zerdeçal

        Damak tadınıza göre tuz ve karabiber

        4 su bardağı su

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        YAPILIŞI:

        Büyük bir tencereye sıvı yağı ekleyip ısıtın. Kuzu etlerini ekleyip rengi dönene kadar kavurun. Doğradığınız soğanları ekleyin ve soğanlar pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.

        Daha sonra havuçları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Bu aşamada kimyon, kişniş tohumu, zerdeçal, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

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        Pirinci iyice yıkayıp süzdükten sonra tencereye ekleyin. Pirinçlerin üzerine 4 su bardağı suyunu ekleyin.

        Bu sırada tüm malzemeleri karıştırın ve pirinçlerin üzerine kabuklarıyla birlikte sarımsakları yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatın ve pilavı kaynamaya bırakın.

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        Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve pirinçler suyunu çekene kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).

        Pilav piştikten sonra tencerenin kapağını açmadan 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Demlenen pilavı karıştırarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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