Masterchef Özbek pilavı tarifi: Evde kolayca özbek pilavı nasıl yapılır püf noktaları ve malzemeleri nelerdir?

YAPILIŞI:

Büyük bir tencereye sıvı yağı ekleyip ısıtın. Kuzu etlerini ekleyip rengi dönene kadar kavurun. Doğradığınız soğanları ekleyin ve soğanlar pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.

Daha sonra havuçları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Bu aşamada kimyon, kişniş tohumu, zerdeçal, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.