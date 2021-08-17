TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam ediyor. Yarışmada ana kadro için bu akşam ter döken isimlerden biri olanRabia Nur Çamurlu ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

MasterChef Rabia Nur Çamurlu kimdir?

MasterChef Rabia 21 yaşındadır. Aslen Rizeli olan MasterChef Rabia liseyi Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okudu. 2019 yılında MasterChef Rabia üniversitede Aşçılık Mutfak Sanatları Şef Eğitimi Bölümü'nü bitirmiştir.

2021 yılında da Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.