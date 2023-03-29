Gelen son bilgilere göre Uğur Kardaş serbest bırakıldı ve haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz. Saç sakal biraz kesilecek. Geldim, sizi çok seviyorum. Çok şükür."