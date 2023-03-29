Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş serbest bırakıldı! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!

MasterChef yarışmasının ilk şampiyonu olan Uğur Kardaş, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgeye giderek, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı. Kardaş, yaptığı bir paylaşım sonrası MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş serbest bırakıldı! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!sevk edildiği mahkemece, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan tutuklanmıştı. Fenomen isim serbest bırakıldı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş serbest bırakıldı! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra MasterChef yarışmasının ilk şampiyonu Uğur Kardaş, bölgeye giderek depremzedelere günlerce yardım etmiş ve bu anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
  • MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş serbest bırakıldı! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!

    Sosyal medya hesabından afet bölgesinde bir cenazenin Afgan bir şahıs tarafından kolunun kesildiğini iddia ettiği sözlerini paylaşan Kardaş,  "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan tutuklanmıştı.
  • MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş serbest bırakıldı! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!

    MasterChef Uğur Kardaş, yaptığı paylaşımda: "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin..." demişti.
  • MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş serbest bırakıldı! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!

    Sosyal medya hesabında yayınladığı sözlerin asılsız çıkması sonucunda Adıyaman Havalimanında gözaltına alınan Kardaş hakkında Emniyet Müdürlüğü tarafından şu açıklama yapılmıştı: "Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış, yapılan mülakatta özetle; kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan 'Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, birkaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir delilinin olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuştur” 
  • MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş serbest bırakıldı! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!

    Gözaltına alınan Kardaş, daha sonra Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı.
  • MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş serbest bırakıldı! Sosyal medya hesabından açıklama yaptı!

    Gelen son bilgilere göre Uğur Kardaş serbest bırakıldı ve haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz. Saç sakal biraz kesilecek. Geldim, sizi çok seviyorum. Çok şükür."

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.