MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Serhat Doğramacı'nın hayatı merak ediliyor. Yaklaşık 10 yıldır aşçılık yapan Serhat Doğramacı kimdir? İşte MasterChef Serhat Doğramacı'nın hayatı...

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşında olan Serhat Doğramacı yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Serhat Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir aşçılık yapıyor.

Amerika ve Almanya’da çalışan MasterChef’in iddialı isimlerinden Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümününde okudu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdüren yarışmacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa kazanmıştır.

Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin "Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?" sorusuna; "Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı." yanıtını vermişti.