        Haberler Bilgi Magazin MasterChef son kaptan kim oldu? MasterChef mavi takım kaptan kim oldu, hangi yarışmacı? 23 Kasım 2025 MasterChef takımlar nasıl oluştu?

        23 Kasım 2025 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yılın son kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet sona erdi. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme fırsatını buldu. Peki, 23 Kasım Pazar MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Giriş: 23.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 24.11.2025 - 00:15
        1

        MasterChef'te kaptanlık oyunu! MasterChef'in yeni bölümünde mavi takım kaptanı netlik kazandı. MasterChef Türkiye'de takımlar belli olurken mücadele sona erdi. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 23 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        MasterChef'te mavi takım kaptanı Murat Can oldu. Murat Can kırmızı takım kaptanı olarak Özkan'ı seçti.

        3

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        KIRMIZI TAKIM:

        Furkan (Kaptan)

        Gizem

        Sümeyye

        Barış

        Hakan

        4

        MAVİ TAKIM:

        Murat Can (Kaptan)

        Çağatay

        Ayla

        Sezer

        Mert

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. İki etaplı finalin ardından en az puanı alan Furkan MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

        6

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de son iki dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

