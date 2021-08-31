Bu akşam, 30 Ağustos Pazartesi günü MasterChef Türkiye’de yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için en iyi tantuniyi hazırlamaya çalışacak. Süre sonunda şefler, günün kazanan ismini açıkladı. Mavi takım kaptanı olan bu yarışmacı, Kırmızı takım kaptanını seçecek. Sonrasında kaptanlar, takım kadrolarını oluşturacak. Finalde ise kaptanlar, takımlarına avantaj kazandırmak için düello oyununda karşılaşacak. İşte MasterChef 52. bölümde yaşanacaklar detayları ile haberimizde.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de ana kadronun mücadelesinde ikinci haftası kaptanlık oyunu ile başladı. Yarışmacılar, şeflerin istediği tantuni yemeğini en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadele verdi. Tantuni pişirmek için verilen süre 40 dakika idi. Süre sonunda şefler, seçtiği yarışmacıların hazırladığı ürünlerin tadımını yaptı. Sonra her şef, diğer şeflere tatmalarını istediği yarışmacıları söyledi. Mehmet şef; Sergen, Tahsin ve Hasan'ı seçti. Somer şef İbrahim'i tavsiye etti. Danilo şefin tavsiye ettiği yarışmacılar Burcu ve Eren idi.

Şefler, bu seçilen yarışmacıların yaptığı tantunileri bir kez daha tadımını yaptı. Bu altı isim arasında en başarılı olan yarışmacı Tahsin, kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Bu akşam MasterChef 2021’de kaptanlık oyununu kazanan Tahsin, yeni haftanın Mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı olan Tahsin, bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanını olarak seçtiği isim Emre oldu.

TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

MasterChef’te kaptanlar belli olduktan sonra takım kadroları oluşturuldu. Yarışmacı seçimlerine ilk olarak Mavi takım kaptanı Tahsin başladı. Sırasıyla yapılan seçimler sonunda Mavi takım ile Kırmızı takım kadroları şu şekilde oldu;

MAVİ TAKIM: Kaptan Tahsin, Eren, Hasan, Dilara, Şükrü, Mustafa, Milhan, Tunahan

KIRMIZI TAKIM: Kaptan Emre, İbrahim, Sergen, Burcu, Mert, Hamza, Fatma, Safanur

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANACAK?

MasterChef Türkiye’de bu akşam son olarak kaptanlar düellosu ekrana geldi. Şefler kaptanlar düellosu için yarışmacılardan falafel yapmasını istedi. En çok ve en başarılı falafeli Tahsin yaparak takım avatanjını kazanan isim oldu.