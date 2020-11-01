MasterChef Tanya günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda. Hakkında elenceği söylentileri çıkan Tanya Kilitkayalı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...



TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

7 Ocak 1995'te doğan kilitkayalı Kuzey Kıbrıslı'dır. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olmuştur. Ünlü otellerde stajyerlik yapmış olan Tanya Kilitkayalı 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE TANYA MI ELENİYOR?

11. haftada mavi takımın kaptanı Özgül ve kırmızı takımın kaptanı Tanya oldu. Kaptan düellosunu alan Tanya, oyuncu değişikliğinde kırmızı takımdan Sefa'yı vererek yerine mavi takımdan Barbaros'u aldı. Öte yandan henüz potaya kalan isimlerden Tanya ve Serhat dışındakiler bilinmezliğini korurken elenen isim eleme gününden önce belli oldu.

Tanya'nın babası Alkan Kilitkayalı Facebook paylaşımında kızının elendiğini duyurdu.