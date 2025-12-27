MasterChef kim kazandı? 27 Aralık Cumartesi MasterChef altın önlüğü kim aldı?
MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan kaldığı yerden sürüyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları altıncı önlüğü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Şefler yarışmacılardan, ada çayı ve uykuluk kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı, altın önlüğün sahibi olacak. Peki, "27 Aralık Cumartesi MasterChef altın önlüğü kim kazandı?" İşte 27 Aralık Cumartesi MasterChef 6. altın önlüğü kazanan yarışmacı...
MasterChef'te altın önlükler sahibini buluyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı programda yarışmacılar, altın önlüğü kazanmak için tezgah başına geçiyor. Hatırlanacağı gibi MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da altın önlüğün beşinci sahibi Ayaz olmuştu. 6. önlüğün sahibi ise bu gecenin sonunda şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Aralık Cumartesi MasterChef altın önlüğü kim aldı?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?
MasterChef'te yarışmacılar 6. altın önlük için yarışacak.
MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
MasterChef'te altın önlüğün sahibi henüz belli olmadı. En başarılı tabağın sahibi günün sonda altın önlüğün sahibi olacak.