Masterchef'te kim elendi? 17 Ağustos Pazar MasterChef'e veda eden isim kim?
MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! 17 Ağustos Pazar günü ekranlara gelecek yeni bölümde yarışmacılar, zorlu tariflerle şeflerin karşısına çıkacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dokunulmazlık oyunları ve eleme potası heyecanla takip edilecek. Peki, bu hafta MasterChef'ten kim elenecek?
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Yarışmada ana kadro mücadelesi devam ederken, bu hafta elenme riskiyle karşı karşıya olan yarışmacılar merak konusu. Eleme potasında yer alan isimler şu şekilde:
İlhan
İhsan
Merve
Çağatay
Çağlar
Ayten
Cansu
Şefler tarafından yapılacak son değerlendirmelerle bir yarışmacı, MasterChef Türkiye’ye veda edecek.
TAKIMLARIN GÜNCEL DURUMU
MasterChef’te rekabet sadece bireysel değil, takım oyunlarında da kıyasıya sürüyor. İşte son bölüm itibarıyla takımlar:
Mavi Takım:
Merve (Takım Kaptanı), Çağatay, Onur, Ayten, Hilal, Ayla, Çağlar, İhsan
Kırmızı Takım:
Sercan (Takım Kaptanı), Hakan, Sümeyye, Furkan, Gizem, Özkan, Sezer, Eylül
MASTERCHEF TÜRKİYE 17 AĞUSTOS PAZAR BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
MasterChef Türkiye 17 Ağustos Pazar bölümü, tüm heyecanıyla ekranlarda olacak. Şeflerin değerlendirmeleri ve yarışmacıların performansı sonucunda kimin eleneceği, izleyiciler tarafından anbean takip edilecek.