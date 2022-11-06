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MasterChef Türkiye'de elenen isim bu gece belli olacak!

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmalardan biri olan MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Yarışmanın başlamasına saatler kala, potada olan isimlerden kimin gideceği araştırılır oldu.

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  • MasterChef'te kim elendi? 6 Kasım MasterChef elenen isim kim? 6 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de elenen ve yarışmaya veda eden isim...

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının bu akşam izleyici ile buluşacak olan bölümünde eleme heyecanı yaşanacak. Tüm takım oyunlarının ve dokunulmazlık oyunlarının tamamlanmasının ardından potada olan 6 yarışmacının ismi netlik kazandı. 
  • MasterChef'te kim elendi? 6 Kasım MasterChef elenen isim kim? 6 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de elenen ve yarışmaya veda eden isim...

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? 

    MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı.
  • MasterChef'te kim elendi? 6 Kasım MasterChef elenen isim kim? 6 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de elenen ve yarışmaya veda eden isim...

    MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

    Geçtiğimiz akşam Burak dokunulmazlığı kazanarak Serpilay'ı potaya gönderdi. Bu kapsamda potada olan isimler Burak Kaya, Büşra, Yağız, Fatma Nur, Serpilay, ve Barış oldu.

     
  • MasterChef'te kim elendi? 6 Kasım MasterChef elenen isim kim? 6 Kasım 2022 MasterChef Türkiye'de elenen ve yarışmaya veda eden isim...

    MASTERCHEF 6 KASIM KİM ELENDİ?

    MasterChef'in yeni bölümü başlamak üzere. Elenen isim saatler sonra belli olacak. Haberimizin içeriği elenen ismin açıklanmasının ardından güncellenecek.

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