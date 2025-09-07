Habertürk
        MasterChef Türkiye'de ne oldu 7 Eylül 2025: MasterChef'te ana kadroya giren 5. yarışmacı kim oldu, ana kadroda kimler hangi yarışmacılar var?

        MasterChef Türkiye 7 Eylül 2025: MasterChef'te ana kadroya giren 5. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı sürüyor. Bu akşam saat 20.00'de TV8 ekranlarına gelecek yeni bölümde, şef adayları ana kadroya girmek için yarışacak. Aralarından en başarılı tabağı yapan yarışmacı, ana kadroya dâhil olacak. İşte, 7 Eylül 2025 Pazar MasterChef'te yaşananlar...

        Giriş: 07.09.2025 - 18:28 Güncelleme: 07.09.2025 - 18:28
        1

        MasterChef Türkiye’de ana kadro şekillenmeye devam ediyor. Bu akşam saat 20.00’de TV8’de yayınlanacak yeni bölümde, yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Günün en iyi tabağını hazırlayan isim, ana kadroda yerini alacak. İşte, 7 Eylül 2025 Pazar MasterChef’te öne çıkanlar…

        2

        6 EYLÜL 2025 MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

        MasterChef Türkiye'de elenen isim Sercan oldu.

        3

        6 EYLÜL 2025 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        4

        6 EYLÜL 2025 MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sezer bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

