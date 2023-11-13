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        Haberler Yaşam MasterChef Udon tarifi nedir? Udon nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        MasterChef Udon tarifi nedir? Udon nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Allstar yarışmasında geçtiğimiz akşam eleme heyecanı yaşandı. Şefler potanın ikinci aşamasına kalan yarışmacılardan Udon yapmalarını istedi. Peki, Udon tarifi nedir? Udon nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 17:21 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:21
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        Udon, Japon mutfağına özgü bir erişte çeşididir. Kalın, düz ve beyaz bir görünüme sahiptir. Udon, genellikle soba eriştelerinden daha kalındır ve doyurucu bir lezzete sahiptir. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz udon tarifi...

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        UDON MAKARNA MALZEMELERİ NELERDİR?

        2 su bardağı buğday unu

        1 çay kaşığı tuz

        1 su bardağı su

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        UDON MAKARNA NASIL YAPILIR?

        • Unu ve tuzu karıştırın.
        • Ortaya bir çukur açın ve suyu ekleyin.
        • Hamuru yoğurmaya başlayın.
        • Hamur yumuşak ve esnek bir kıvama gelene kadar yoğurun.
        • Hamuru streç filme sarıp 30 dakika dinlendirin.
        • Dinlenen hamuru 4-5 mm kalınlığında ince şeritler halinde kesin.
        • Udonları bir tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.
        • Kaynayana kadar pişirin.
        • Kaynadıktan sonra altını kısıp 10 dakika daha pişirin.
        • Pişen udonları süzün ve servis edin.
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        UDON ÇEŞİTLERİ

        Udon, çeşitli şekillerde servis edilebilir. En yaygın udon çeşitleri şunlardır:

        Udon çorbası: Udon çorbaları, genellikle et, sebze veya deniz ürünleri ile birlikte servis edilir.

        Kızarmış udon: Kızarmış udonlar, genellikle soslarla birlikte servis edilir.

        Sosu ile udon: Sosu ile udonlar, genellikle et, sebze veya deniz ürünleri ile birlikte servis edilir.

        *Udon ile yapacağınız tarifleri, kendi damak zevkinize göre uyarlayabilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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