MasterChef Udon tarifi nedir? Udon nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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UDON ÇEŞİTLERİ

Udon, çeşitli şekillerde servis edilebilir. En yaygın udon çeşitleri şunlardır:

Udon çorbası: Udon çorbaları, genellikle et, sebze veya deniz ürünleri ile birlikte servis edilir.

Kızarmış udon: Kızarmış udonlar, genellikle soslarla birlikte servis edilir.

Sosu ile udon: Sosu ile udonlar, genellikle et, sebze veya deniz ürünleri ile birlikte servis edilir.

*Udon ile yapacağınız tarifleri, kendi damak zevkinize göre uyarlayabilirsiniz.