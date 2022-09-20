TV8 ekranlarında haftanın her günü yayınlanan MasterChef yarışmasında, 19 Eylül akşamı Kayseri yağlaması yapıldı. Her sene yapılan lezzetlerden biri olan Kayseri yağlaması hakkında vatandaşlar arama yapıyor. İşte tüm püf noktalarıyla evde yapabileceğiniz leziz yağlama tarifi...

YAĞLAMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak su, süt, maya ve sıvıyağ bir kap içerisinde karıştırılır ve maya eridikten sonra un ve tuz eklenerek yumuşak bir hamur elde edilir.

Hamur 1 saat dinlenmeye bırakılır ve harç hazırlanır.

Harcı yapmak için tüm malzemeleri doğrayın, tereyağında sırayla soteleyin. Kıymayı ekleyin ve en son biberle birlikte kavurun. Domatesler, salça eklendikten sonra kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Baharatlar ve suyunu verin. Tüm sebzeler pişene ve suyunu çekene dek pişirin. Harç biraz ıslak kalmalı.

Hamurdan 12 beze çıkar. Her bir bezeyi tabak büyüklüğünde açın ve yağsız tavada pişirin.

Hamur, harç, hamur, harç olacak şekilde 4 kat dizin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun.