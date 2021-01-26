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Masumlar Apartmanı İnci ayrılıyor mu, yeni bölümde var mı? Farah Zeynep Abdullah'tan açıklama...

TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme yaşandı ve dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'tan konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı?

Masumlar Apartmanı İnci ayrılıyor mu, yeni bölümde var mı? Farah Zeynep Abdullah'tan açıklama...

Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Sevilen dizinin başrol isimlerinden biri olan Farah Zeynep Abdullah ise bu akşamki bölümde yer alacak mı merak konusu. Peki Masumlar Apartmanı İnci ayrılıyor mu?

MASUMLAR APARTMANI (İNCİ) FARAH ZEYNEP ABDULLAH BU AKŞAM VAR MI?

TRT1 ekranlarının adından en çok söz ettiren dizisinde bu hafta Han, terkedilmenin acısıyla İnci'yi aramanın peşine düşer. Tüm çabaları sonuçsuz kalırken yapımın izleyenleri yeni bölümde yer almayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın neden dizinin bu bölümünde yer almadığını merak ediyor…

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son bölümünde Farah Zeynep Abdullah'ın olmayışı gündeme bomba gibi düşmüştü. Dizi takipçilerinin dikkatini çeken bu durum ünlü oyuncunun diziden ayrılacağı haberlerini de beraberinde getirdi. Dizide, Han ile tartışan İnci sonrasında çekip gitmişti ve yayınlanan son bölümünde yer almamıştı. Dizinin merak edilen isminin akıbeti ise merak konusu olmuştu.

Oyuncu, Instagram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Farah Zeynep Abdullah, bir takipçisinden gelen "Diziden ayrıldı diyorlar?" sorusuna "Kim diyor" cevabını verdi. Abdullah, böylelikle hakkında çıkan ayrılık haberlerini de yalanlamış oldu.

MASUMLAR APARTMANINDA BU HAFTA NELER OLACAK?

Han, İnci’nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han’dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han’ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege’nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman’ı şoke eder. Ancak Ege’nin sonraki hamlesi Neriman’ı yıkar.

Ablasının ve Han’ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci’yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci’nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru’ya son isteğini söyler.

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