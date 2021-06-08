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Masumlar Apartmanı İnci - Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor? Masumlar Apartmanı İnci nasıl ölecek?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde her hafta duygusal anlar yaşanıyor. Başarılı oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu yer alıyor. Son bölümde; İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğreniyor ve Han'dan ümidi keserek evlilik yüzüğünü fırlatıyor. İncisiz bir hayat düşünemeyen Han ise şoke oluyor. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünü izleyenler "İnci ölecek mi? Masumlar Apartmanı İnci - Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor? " sorularına yanıt arıyor.

Masumlar Apartmanı İnci - Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor? Masumlar Apartmanı İnci nasıl ölecek?

Yayınlandığı ilk günden beri seyircilerin sıkı takibe aldıkları Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finalinde herkesi şoke eden bir gelişme yaşanacak. Dizinin başrollerinden İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziye veda etmeye hazırlanıyor. Peki Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu? Masumlar Apartmanı İnci - Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI İNCİ NASIL ÖLECEK? FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?

Son bölümde dizide İnci'nin öleceği iddia edildi. İnci'nin ölüm sebebi ne olacak sezon finali bölümünde belli olacak.

Farah Zeynep Abdullah'ın ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi. Farah Zeynep Abdullah'ın sezon finali öncesi diziye veda edeceği iddia ediliyor.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah (d. 17 Ağustos 1989; Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul) Türk oyuncu.

Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ailesinin kökenlerini "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annemse Boşnak ve Erzincanlı," olarak açıklamıştır.

Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi.

Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı.

2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı.

Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.

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