Matematik üzerine masal kitabı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

27 öğretmen, çocukların matematiği sevmesi ve daha kolay öğrenebilmeleri için 'Asal Masallar' adlı bir masal kitabı projesi geliştirdi. Öğretmenler, yazdıkları matematik üzerine çocuk masallarını 'Asal Masallar'da bir araya getirdi. 252 sayfa renkli ve resimli 'Asal Masallar', formatı açısından Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Aralarında Özcan Akbulut'un da yer aldığı kitabın yazarı 27 öğretmen, Ankara Kitap Fuar'ında bir araya gelerek 'Asal Masallar'ın imza gününe katıldı. Öğretmenler, Ankara'da hem yeni projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu hem de çocuklar için 'Asal Masallar'ı imzaladı.