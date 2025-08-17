Mateusz Lis: Kazanamadığımız için üzgünüz

Göztepe'de Arda Okan Kurtulan, Mateusz Lis ve Heliton, sahalarında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundular.

28 yaşındaki file bekçisi, iki tarafın da kazanabileceği bir maç oynandığını belirterek, "Çok değerli 1 puan. İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Planımız vardı, en iyi şekilde sahaya yansıttık." ifadelerini kullandı.

"SON DAKİKADAKİ KURTARIŞ BENİ MUTLU ETTİ"

Mücadelenin son bölümünde yaptığı kritik kurtarışa değinen Lis, "Son dakikada takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Ben böyle anlarda ekstra işler yapmak zorundayım." dedi.

"KAZANMAK İSTİYORDUK"

Göztepe'nin başarılı kalecisi, alınan puanın önemine rağmen galibiyeti hedeflediklerini vurgulayarak, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Gerçekten kazanmak istiyorduk. Gol yememek iyiydi bizim adımıza. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren böylesi önemli bir takıma karşı puan almak önemli." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

REKLAM