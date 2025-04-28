Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
İstanbul Kadıköy'de, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin salı pazarında uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüpheli U.B.'nin yaş raporu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından verilen rapora göre U.B.'nin olay tarihinde 15 yaşını bitirdiği ve 16 yaş içerisinde olduğu kaydedildi
Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre, İstanbul Kadıköy’de, Mattia Ahmet Miguzzi’nin (14) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
BABASININ BEYANIYLA NÜFUSA KAYDOLMUŞ
İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu, tutuklanan katil zanlısı U.B.'nin kemik yaşı tespitini yaptı. Düzenlenen rapora göre U.B., hastane kaydı olmadan, yalnızca babasının beyanıyla nüfusa kaydedilmişti.
OLAY ANINDA 16 YAŞININ İÇİNDEİstanbul'da pazarda, 14 yaşında katledilen Mattia Ahmet Minguzzi.
Kayseri Şehir Hastanesi’nde çekilen el, dirsek ve omuz grafilerine dayanarak yapılan değerlendirmede, U.B.’nin kemik yaşının 15-16 arasında olduğu, 24 Ocak’ta yaşanan olay tarihinde 15 yaşını doldurmuş, 16 yaşının içerisinde olduğu sonucuna varıldı.
ALACAĞI CEZAYI ETKİLEYECEK
Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesine göre ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran ya da azaltan bir sebep olarak yaş küçüklüğü yer alıyor. Buna göre şüpheliler, olay tarihinde 12 yaşını doldurmamış, 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış ve 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olmak üzere üç farklı grup olarak ele alınıyor.
KANUNA GÖRE KUSUR YETENEĞİNE SAHİP
Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan çocukların kural olarak kusur yeteneğine sahip oldukları, yani ceza sorumluluklarının bulunduğu kabul ediliyor. Azalmış kusur yeteneğine sahip bulunan bu çocuklar hakkında kural olarak indirilmiş cezaya hükmediliyor.
İKİNCİ DURUŞMA 8 MAYIS'TA
Cinayetle ilgili 10 Nisan'da, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşma eksikliklerin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi için 8 Mayıs’a ertelenmişti.