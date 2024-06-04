Maurizio Sarri'den Panathinaikos'a ret!
Panathinaikos, Fatih Terim'in ardından teknik direktör arayışlarına devam ediyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Yunan ekibi, Maurizio Sarri'ye teklif yaparken İtalyan çalıştırıcı bu teklifi kabul etmedi
Giriş: 04.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:44
Panathinaikos, Fatih Terim'in ardından yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.
Di Marzio'nun haberine göre, Yunan temsilcisi, Maurizio Sarri ile temasa geçti ve bir teklifte bulundu. Sarri ise Panathinaikos'tan gelen bu teklifi kabul etmedi.
Son olarak Lazio'da çalışan 65 yaşındaki Sarri, Mart ayında İtalyan ekibindeki görevinden ayrılmıştı.
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