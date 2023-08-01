Maviye Sürgün'ün 8. bölüm fragmanı yayınlandı! "Gitme ben dayanamam"

Show TV’nin sevilen dizilerinden Maviye Sürgün'ün 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Hasan, Çamlıkıyı’dan ayrılan Zehra’nın otobüsünün önünü kesiyor ve gitmemesi için onu ikna etmeye çalışıyor. Hasan’ın özür dilediği sahnede yolcuların da ısrarı sonucu Zehra, Hasan ile barışıyor. İkili arasındaki bu tatlı çekişme seyircilerin de ilgisini topluyor.

MAVİYE SÜRGÜN’ÜN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ozan, Defne’nin gözünün önünde Ricardo’yu zehirleyerek içinde olduğu durumun ciddiyetini anlamasını istemiştir. Ali, Defne’nin tehlikede olduğunu anladığı için peşlerini bırakmamıştır. Ricardo’nun komaya girmesi Ozan ve Defne’yi birer şüpheli haline getirir. Ozan’ın geçmişinden gelen Seval, tüm dengesini altüst eder. Murat’ın yaşam umudu adına Ozan’ın yeni getirdiği altınları gözüne kestiren Defne, bu konuda da adım atar. Ancak hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecektir. Arda’nın okul gezisindeyken kaybolması herkesi çok korkutur.

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Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

Maviye Sürgün yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Maviye Sürgün’ün 8. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

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