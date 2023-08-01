Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Televizyon Maviye Sürgün'ün 8. bölüm fragmanı yayınlandı! "Gitme ben dayanamam"

        Maviye Sürgün'ün 8. bölüm fragmanı yayınlandı! "Gitme ben dayanamam"

        Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maviye Sürgün'ün 8. bölüm fragmanı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Show TV’nin sevilen dizilerinden Maviye Sürgün'ün 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Hasan, Çamlıkıyı’dan ayrılan Zehra’nın otobüsünün önünü kesiyor ve gitmemesi için onu ikna etmeye çalışıyor. Hasan’ın özür dilediği sahnede yolcuların da ısrarı sonucu Zehra, Hasan ile barışıyor. İkili arasındaki bu tatlı çekişme seyircilerin de ilgisini topluyor.

        MAVİYE SÜRGÜN’ÜN SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Ozan, Defne’nin gözünün önünde Ricardo’yu zehirleyerek içinde olduğu durumun ciddiyetini anlamasını istemiştir. Ali, Defne’nin tehlikede olduğunu anladığı için peşlerini bırakmamıştır. Ricardo’nun komaya girmesi Ozan ve Defne’yi birer şüpheli haline getirir. Ozan’ın geçmişinden gelen Seval, tüm dengesini altüst eder. Murat’ın yaşam umudu adına Ozan’ın yeni getirdiği altınları gözüne kestiren Defne, bu konuda da adım atar. Ancak hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecektir. Arda’nın okul gezisindeyken kaybolması herkesi çok korkutur.

        REKLAM

        Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

        Maviye Sürgün yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

        İşte Maviye Sürgün’ün 8. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konya ve İzmir'de deprem
        Konya ve İzmir'de deprem
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı