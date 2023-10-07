Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Max Verstappen, üst üste 3. kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu - Motor Sporları Haberleri

        Max Verstappen, üst üste 3. kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu

        Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, üst üste 3. kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 22:03 Güncelleme: 07.10.2023 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Verstappen üst üste 3. kez şampiyon
        ABONE OL
        ABONE OL

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenen sprint yarışı sonucunda Verstappen, 2023 sezonu Formula 1 şampiyonluğunu garantiledi.

        Katar'daki sprint yarışını ilk 6 içinde bitirmesi halinde Verstappen, şampiyonluğunu ilan edecekti.

        Sprint yarışını, McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ilk sırada tamamlarken Verstappen ikinci sırada, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ise üçüncü sırada bitirdi.

        Verstappen, sprint yarışında aldığı puanlarla yarınki Katar yarışı dahil 6 Grand Prix öncesinde rakiplerinin kapatamayacağı puan farkına ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

        REKLAM

        Katar'daki 57 turluk yarış ise yarın TSİ 20.00'de start alacak.

        Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 13, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

        Yarınki Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        - Pilotlar

        1. Max Verstappen (Hollanda): 407 puan

        2. Sergio Perez (Meksika): 223

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 194

        4. Fernando Alonso (İspanya): 174

        5. Carlos Sainz (İspanya): 153

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Başkanı Biden açıklama yapıyor
        ABD Başkanı Biden açıklama yapıyor
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Sınırdan böyle girdiler
        Sınırdan böyle girdiler
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        Mauro Icardi'den rekor!
        Mauro Icardi'den rekor!
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu