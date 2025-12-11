Maximilian Cem Haberstock Antalya’da 2 konser 1 opera yönetecek
'Orkestra şefliği dünyasının en heyecan verici yükselen yıldızlarından biri' olarak nitelenen Maximilian Cem Haberstock, iki konser ve bir opera temsili yönetmek üzere Antalya'ya geldi. 16 Aralık'ta Don Giovanni operasının ikinci temsilinin orkestra şefliğini üstlenecek olan Haberstock, 27 ve 29 Aralık'ta da Antalya'nın Yeni Yıl Konserleri'ni yönetecek...
Orkestra şefi, piyanist ve besteci Maximilian Cem Haberstock, geçtiğimiz yıl Türk müzikseverlerle ilk kez buluştuğu İzmir ve Eskişehir’deki konserlerin ardından yeniden Türkiye’ye geldi. Türk müzikseverlerle ilk buluşmasında orkestra üyeleri ve izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakan 21 yaşındaki Haberstock, bu ay Antalya’da yöneteceği bir opera temsili ve iki konser ile Antalyalı müzikseverlerle buluşacak.
Müzik otoriteleri tarafından “dünyanın en heyecan verici yükselen yıldızlarından biri” olarak nitelenen Haberstock, 16 Aralık’ta da Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Mozart’ın en etkileyici operalarından Don Giovanni’nin ikinci temsilinin orkestra şefliğini üstlenecek.
Opera orkestrası şefliğine henüz 18 yaşındayken Romanya’da Bizet’nin “İnci Avcıları” operasını yöneterek adım atan Haberstock, burada elde ettiği başarıyla Bulgaristan’ın Plovdiv Operası’ndan teklif almış, burada Bizet’nin Carmen operası ile Strauss’un Yarasa operetlerinin orkestra şefliğini üstlenmişti. Haberstock yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, 27 ve 29 Aralık’ta da Antalya’da “Yeni Yıl Konserleri’ni seslendirecek. Bu konser için Viyana esintili güzel bir program hazırladığını belirten Haberstock, Yeni Yıl Konserleri’nin ardından kurucusu ve şefi olduğu Münih Genç Filarmoni Orkestrası ile Avrupa’da turneye çıkacak. Münih Genç Filarmoni Orkestrası 20'den fazla ülkeden 70 seçkin genç müzisyenden oluşuyor ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinde verdiği konserlerle izleyicilerden ve eleştirmenlerden övgü topluyor.
Geçtiğimiz Kasım ayında Bursa Senfoni Orkestrası ile Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatan Haberstock, İzmir, Eskişehir ve Bursa konserlerinde yönettiği orkestralarla ilgili izlenimlerini şöyle anlatıyor: “Türkiye’de tutku, enerji ve cömertlikle dolu harika müzisyenlerle tanıştım. Burada insanların birlikte müzik yapma şeklinde bir Akdeniz ruhu var, yaşam dolu ve derinden ilham verici. En önemli olan şey müziğe olan ortak bağlılık ve bunu Türkiye’de de dünyanın herhangi bir yerinde olduğu kadar güçlü hissediyorum.”
Maximilian Cem Haberstock hakkında
Almanya’nın Münih kentinde Türk anne ve Alman babanın oğlu olarak dünyaya gelen Haberstock, altı yaşından bu yana piyano çalıyor. Carl Bechstein Yarışması da dahil olmak üzere birçok piyano yarışmasında birincilik ödülünün de sahibi olan Haberstock 9 yaşında beste yapmaya, 10 yaşındayken de orkestra şefliğine ilgi duymaya başladı. Genç sanatçı 12-15 yaşları arasında, dünyanın en saygın şeflerinden Mariss Jansons’un mentorluğunda çalıştı.
Piyano alanında birçok ödül kazanan Haberstock, uluslararası alanda Carnegie Hall'de sahne alarak dikkatleri üzerine çekerken, Berlin'deki Schloss Bellevue'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier için Lang Lang ile birlikte unutulmaz bir konser verdi.
“Müziğin ruhuna nüfuz eden bir şef” olarak nitelenen Maximilian Cem Haberstock, öğretmenlerinin arasında Prof. Thomas Böckheler (piyano) ve Prof. Kay Westermann'ın (kompozisyon) bulunduğu Münih Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyor. Haberstock aynı zamanda Prof. Georg Christoph Sandmann’da (Dresden) şeflik eğitimi alıyor.
Güher ve Süher Pekinel’in kurduğu Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Vakfı’nın ve Deutsche Stiftung Musikleben’in bursiyeri olan Haberstock, Beethoven’ın 9. Senfonisi’ndeki büyük başarısının ardından orkestranın özel isteğiyle, 2023/24 ve 2024/25 sezonları için Oltenia Filarmoni’ye Baş Konuk Şef olarak atandı
