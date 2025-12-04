Maya Perest'in ilk büyük konseri

Maya Perest, Kadıköy’de verdiği ilk büyük konserinde kendisine, gitarda; Efe Artun Yüksel, bas gitarda; Özgür Ede, davulda; Cihan Kahvecioğlu ve perküsyonda konuk isim Kerem Can Aslan eşlik etti.

Maya Perest, kendi şarkılarıyla harmanladığı özel repertuarında; 'Dönüyor Hâlâ Dünya', 'Üç Çiçek', 'Konstantinapolis', 'Karadır Kara', 'Kaldım Annem' ve 'Arkadaşlarım' gibi şarkılarının yanı sıra Yaşar Kurt’tan; 'Kamyonlar Kavun Taşır', anonim; 'Kuş Dili', 'Karanfil Eker Misin?' ve Özdemir Erdoğan’ın 'Gurbet' adlı şarkılarını kendine özgü duygusuyla yorumladı. 'Dönüyor Hâlâ Dünya’da eklediği Fransızca sözler ise gecenin en hoş sürprizlerinden biri oldu.

Konserin en duygusal anı ise Maya Perest'in 'Kaldım Annem' şarkısını, seyirciler arasında bulunan annesine ithaf ederek söylemesiydi. Ayrıca 'Ayağında Kundura', ilk single’ı "L’Hymne à l’enfance" ve 2026’da çıkacak albümünden 'Bana Beni Geri Ver'i sahnede tek başına akustik şekilde seslendirmesi özel bir bölüm yarattı.

Maya Perest, Sony Music Türkiye etiketi ile yeni şarkılarını yeni yılda da müzikseverlerle paylaşmaya devam edecek...