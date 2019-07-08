Türkiye, petrol ithalatında yönünü Rusya ve Irak’a çevirdi. S-400 alımıyla gündemdeki yerini koruyan Rusya, petrol ithalatında “bir numara” olarak kayıtlara geçti. Nijerya da sessiz sedasız parlayan yıldızlardan biri oldu. Türkiye’nin gerilim yaşadığı Libya’dan ithalat sıfır noktasına kayıyor.

Türkiye’nin, mayıs ayında başlayan ABD’nin, İran’a yönelik yaptırımları sonrasında petrol ithalatında ilişkin izlediği yeni rota ortaya çıktı. Bu veriler, yeni dönem dış politikasına ilişkin de çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Rusya’dan ve Irak’tan petrol ithalatı zirve yaptı. Son dönemde yaşanan gerilimle gündeme gelen Libya’dan ithalat hızla sıfır noktasına doğru kaydı. Yeni dönemin petrol ithalatında hiç kuşkusuz parlayan yıldızı Nijerya…

IRAK VE RUSYA İKİ BÜYÜK TEDARİKÇİ

Türkiye, yaptırımlar öncesinde nisan ayında toplam 2.3 milyon ton dolayında petrol ithal etti. Irak, 677 bin tonla başı çekti. Rusya’dan 529 bin ton, İran’dan 437 bin ton, Libya’dan 128 bin ton, Nijerya’dan 95 bin ton, Kazakistan’dan 272 bin ton, Suudi Arabistan’dan da yaklaşık 190 bin ton ithalat yapıldı.

MAYIS AYI SÜRPRİZİ

Mayıs ayında ABD’nin İran’a yaptırımları başladı. Anılan ayda, İran’dan 390 bin ton ham petrol ithal edildiği görüldü. Bu durum, önce şaşkınlık ve ardından heyecan yarattı. Kısa bir araştırma yapıldı. Gerçek ortaya çıktı. Antrepolarda bekleyen tonlarca petrolün, “millileştirilme” işleminin yapıldığı ve bunun da mayıs ayı ithalat rakamlarına yansıdığı saptandı.

RUSYA BİR NUMARAYA YÜKSELDİ

Türkiye, İran sonrasında yönünü Rusya ve Irak’a çevirdi. Mayıs ayında önceki aya göre Rusya’dan ithalat yaklaşık 350 bin ton dolayında artış gösterdi. Rusya, ithalatta birinci sıraya yerleşti.

Irak’tan ithalat da 100 bin ton dolayında arttı. Nijerya da petrol ithalatının arttığı ülkeler arasında yer aldı. Nijerya’dan ithalat, nisan ayına göre 200 bin ton dolayında artış kaydetti.

SUUDİ VE LİBYA DÜŞTÜ

Türkiye’nin, son dönemde sorun yaşadığı Libya’dan ithalat yaklaşık 100 bin ton azaldı. Suudi Arabistan ve Kazakistan’dan da ithalat düştü.