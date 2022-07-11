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Haberler Sağlık
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"Maymun çiçeği virüsü, anne karnındaki bebeğe ulaşabilir"

Maymun çiçeği virüsünün anne karnındaki bebeğe ulaşabilme riski olduğunu vurgulayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, bu hastalardaki yaralara dokunulmaması, tükürük ve kan örneklerine temas etmemeleri ve hastaya ait çarşaf, havlu gibi malzemelere kesinlikle dokunmamaları gerektiğini belirtti

Maymun çiçeği açıklaması!
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın Türkiye´de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğine dair açıklaması sonrası gözler, virüs ile ilgili bilinmeyenlere döndü. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu ve Prof. Dr. Levent Doğancı önemli uyarılarda bulundu.

"ATEŞ, KIRGINLIK VE VÜCUDUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE LENF DÜĞÜMLERİNDE BÜYÜME OLABİLİR"

Prof. Dr. Şerefhanoğlu, maymun çiçeği virüs hastalığının tanısına yönelik olarak yeni başlayan deri lezyonları ile ateş, kırgınlık ve vücudunun çeşitli yerlerinde lenf düğümlerinde büyüme olabileceğine dikkat çekerek, özellikle gebeleri dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Şerefhanoğlu, virüsün anne karnındaki bebeğe de ulaşabilme riski olduğunu vurgulayarak, bu hastalardaki yaralara dokunulmaması, tükürük ve kan örneklerine temas etmemeleri ve hastaya ait çarşaf, havlu gibi malzemelere kesinlikle dokunmamaları gerektiğini belirtti.

Derideki yaraların öncelikle ciltte düz bir lezyon olarak başladığını belirten Şerefhanoğlu, sonrasında bunun kabarması, ardından içi su dolu keseciklerin iltihaplanmasıyla pik yaptığını ve son olarak kabuklanma ile iyileştiğini anlattı.

"DÜNYADA 50´DEN FAZLA ÜLKEYE YAYILMIŞ DURUMDA"

Hastalığın Afrika ülkelerinde endemik olarak sürekli bulunduğunu hatırlatan Şerefhanoğlu, "Şu an dünyada 50´den fazla ülkeye yayılmış durumda. Özellikle Avrupa ülkelerinde vakalar giderek artıyor. İlk vakanın nasıl olduğu konusu bilinmemekle birlikte, ülkeler arası seyahatlerdeki artışının etkili olduğu düşünülebilir. Şu an seyahat öyküsü bulunmamış kişilerde de hastalık görülüyor ve kişiden kişiye bulaş söz konusu" dedi.

"MASKE KULLANIMI TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR"

Covid-19 pandemisinin de henüz sonlanmadığını vurgulayan Şerefhanoğlu, vaka sayılarının yaz mevsimiyle düşüşe geçmesi ile son haftalarda tekrar artmaya başladığını, buna son Omicron varyantlarının bulaşıcılığının yüksek olmasının neden olmuş olabileceğini hatırlattı. Sonbahar da özellikle okulların açılması sonrasında durumun belirsizliğini koruduğuna işaret ederek, şimdiden kesin bir şey söylemek mümkün olmamakla birlikte, maske kullanımının tekrar gündeme gelebileceğini dile getirdi.

"ÖLÜM ORANI YÜZDE 3"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı ise maymun çiçeği virüsünün kalabalık, düşük hijyen ve çok eşliliğin yaygın olduğu bölgelerde sürekli olarak hem insanlarda hem de maymunlar dahil birkaç hayvan türünde görülebildiğini belirtti. Hastalığın çoğu zaman kendiliğinden iyileştiğini, ancak bakımsız veya başka bir hastalığı olan insanlarda ölüme yol açabildiğine de dikkat çekti.

Ölüm oranları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Doğancı, son salgının, 2017´de Demokratik Kongo Cumhuriyeti´nde görüldüğünü ve tanı konulan 200 hasta insanın yüzde 3´ün hayatını kaybettiğini dile getirdi. Son 50 yılda Batı Ülkelerinde hastalığın sessiz sedasız seyrederken, virüsün kaçak ekzotik hayvanlar ve göç yoluyla gelerek hastalığı yaydığı ve bunun bir `pandemi´ olabileceği korkusuna neden olduğunu ifade etti.

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