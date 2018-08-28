MC Alger - ES Setif düellosu

CAF Şampiyonlar Ligi Grup B heyecanı devam ediyor. MC Alger, 28 Ağustos 2018 Salı günü ES Setif takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi MC Alger 5 puanla 3. sırada, ES Setif 5 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi MC Alger, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. ES Setif, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 504 kodlu maçta; İddaa oynayanlar MC Alger kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, ES Setif sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

MC Alger önceki hafta Tadjenant mücadelesinde 2-1 kazandı.

ES Setif ise Paradou karşılaşmasında 2-1 kazandı.

MC Alger, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

ES Setif, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. ES Setif, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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