Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 15 Kasım Cuma günü ilk ara tatile girdi. İlk ara tatil ne zaman bitecek sorusunu da beraberinde getirdi. Kasım ara tatilinin bitmesinin ardından yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Peki Okullar ne zaman açılacak? 15 Tatil ne zaman? İşte MEB 2019 - 2020 takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlk ara tatil ne zaman bitiyor? sorusu merak ediliyordu. MEB'in yayınladığı takvime göre 22 Kasım 2019 günü sona eriyor. 25 Kasım 2019 tarihinde okullar açılacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 arasında olacak.

15 TATİL (YARIYIL) NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.