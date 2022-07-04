AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım devam ediyor. 2. dönem sınavlarını tamamlayan binlerce AÖL öğrencisi için gözler yeni dönem sınav tarihlerine çevrildi. Peki, "Açık Lise sınav tarihleri belli oldu mu?" İşte AÖL 3. dönem tarihi ve sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtı...